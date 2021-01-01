غانتس: الجنود لديهم الدعم الكامل لتحييد أي شخص يشكل خطرًا عليهم

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، إن جنود قواته لديهم الدعم الكامل للعمل على تحييد أي شخص لديه الوسائل والنية لتشكيل خطرًا عليهم.

وأوضح غانتس خلال تصريحات له في حفل للقوات البحرية – كما ذكر موقع صحيفة معاريف – أن الجنود عليهم الالتزام بالأوامر الموكلة إليهم.

وقال “تعليمات فتح النار تحددها القيادة العسكرية فقط، وفق القانون وحسب الحاجة العملياتية، وسيبقى الأمر كذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الدائر إسرائيليًا حول إدعاءات بأن الجنود على حدود غزة لا يتلقون التعليمات الكافية للتصدي لأحداث “العنف” بعد مقتل جندي مؤخرًا.