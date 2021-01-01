اصابات جراء قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرقي رفح

غزة /سما/

أصيب عدد من الشبان بالإختناق، مساء اليوم، جرّاء إطلاق قوات الإحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف باتجاه المشاركين في فعالية الإرباك الليلي شرق رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرقي محافظة رفح، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية، قنابل إنارة بالتزامن مع بدء فعاليات الإرباك الليلي.

وتوافد العشرات من الشبان الفلسطينيين، الى مخيم العودة شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

أشار موقع 0404 العبري، الى سماع دوي انفجارات مرعبة في منطقة كيرم شالوم، كما اندلع حريق في المكان

فيما قالت قناة كان العبرية، إنه وعلى الرغم من الارتياح لغزة، تعمل وحدات "الإرباك الليلي" مساء اليوم في رفح، موضحة أن حماس تقول إن التسهيلات الإسرائيلية لقطاع غزة ليست كافية وتطالب بتسهيلات أوسع، مشيرا الى أن السفير القطري محمد العمادي سيصل إلى غزة غداً الخميس قبيل توزيع أموال المنحة القطرية خلال هذا الشهر.