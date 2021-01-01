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افتتاح ملعب ومسبح تابعين للجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح ملعب ومسبح تابعين للجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين



جنين / سما /

افتتح محافظ جنين أكرم الرجوب، ومدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين ياسر كشك، ورئيس بلدية جنين فايز السعدي، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين حسن العموري، اليوم الأربعاء، ملعب ومسبح نيسان في المخيم، بتمويل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وجرى الاحتفال بافتتاح الملعب والمسبح، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بحضور رسمي وشعبي.

ونقل الرجوب تحيات ومباركة الرئيس على افتتاح مثل هذه المشاريع الخدماتية، مؤكدا أهمية تعزيز صمود شعبنا في مخيمات اللجوء التي تعتبر جوهر الصراع مع الاحتلال.

وأضاف: سنستمر في بناء المؤسسات الوطنية وتنفيذ المشاريع التنموية الخدماتية لأبناء شعبنا في المخيمات على طريق العودة وتقرير المصير.

بدوره، أكد أبو كشك، الاستمرار في تقديم المشاريع التنموية للمخيمات، مؤكدا تمسك اللاجئ الفلسطيني بحق العودة وتقرير المصير.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب

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