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البنك الأهلي يوقع اتفاقية لتقديم خدمات التسديد الإلكتروني مع شركة PalPay

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الأهلي يوقع اتفاقية لتقديم خدمات التسديد الإلكتروني مع شركة PalPay



رام الله/سما/

وقع البنك الأهلي وشركة PalPay لأنظمة وحلول الدفع الإلكتروني الآمنة، اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات التسديد الآلي للفواتير من خلال الخدمات الإلكترونية للبنك. وقد جرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي في رام الله، ووقعها المدير الإقليمي للبنك السيد عيسى باشا، والمدير العام للشركة السيد معاوية القواسمي، بحضور لفيف من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية إيماناً من البنك بضرورة تعزيز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها لمعتمديه وتوسيع نطاقها ضمن إطار خدمات الدفع الإلكتروني تحقيقاً لتوجهات البنك بتوفير حلول مصرفية مبتكرة في السوق الفلسطيني.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتيح البنك لمعتمديه من خلال خدماته الإلكترونية إمكانية تسديد أقساط الجامعات ومؤسسات الإقراض الصغير، إلى جانب سداد الفواتير لعدد كبير من المفوترين بما يشمل البلديات، ومزودي الخدمات كخدمات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والإنترنت، بالإضافة لغيرهم من تجار التجزئة في مختلف القطاعات، وذلك ضمن أحدث التقنيات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، مع التزام البنك بالتعليمات المتعلقة بخدمات الدفع الإلكتروني والضوابط الأمنية والرقابية لحماية معتمديه، وبما يتماشى مع تعليمات السادة سلطة النقد الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال السيد عيسى باشا: "نتوجه نحو بوصلة التحول الرقمي للبنك أسوة بتوجهات الإدارة العامة للبنك في الأردن، ونوظف الطاقات والموارد لمواكبة التطورات على صعيد القطاع المصرفي محلياً وعالمياً، بما يمنح البنك ميزات تنافسية ليرتقي بمستويات الخدمة والكفاءة التشغيلية ويسهم في تعظيم العوائد لصالحه ولصالح جمهور معتمديه وبما يعود عليهم بالعديد من الامتيازات على المدى القريب والبعيد".

بدوره، أشاد السيد معاوية القواسمي بهذه الاتفاقية مع البنك الأهلي والتي من شأنها توفير تجربة آمنة وحديثة في خدمات السداد الإلكتروني لمعتمدي البنك وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية وفواتيرهم، حيث يصل عدد شركات الخدمات التي تعاقدت معها PalPay والتي تتعامل بأنظمة الفوترة إلى أكثر من 140 مؤسسة وشركة. مؤكداً: "تتصدر PalPay السوق المحلي في فلسطين في تقديم حزمة واسعة ونوعية من خدمات الدفع الإلكتروني، بما يشمل نقاط التسديد المتواجدة لدى أكثر من 7,000 وكيل ونقطة بيع، والدفع من خلال الحسابات البنكية عبر الخدمات الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية، وخدمات المحفظة الإلكترونية التي سهلت على المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية سداد التزاماتهم المالية، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة، حيث نسعى في PalPay منذ التأسيس إلى تقديم خدمات الدفع دون الاعتماد على النقد، ونحن نسعد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة مميزة تسعى للتطور كالبنك الأهلي".

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