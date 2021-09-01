إعلام إسرائيلي: إحباط تهريب معدات من الضفة كانت مخصصة لمشروع الأنفاق في غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال زعمت إحباط تهريب معدات من الضفة كانت مخصصة لمشروع الأنفاق في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تغريدة لها عبر تويتر، " أحبط المفتشون الأمنيون التابعون لسلطة العبور عند معبر ترقوميا محاولة تهريب معدات IBA ، والتي يُزعم أنها كانت معدة لمشروع نفق حماس في غزة".