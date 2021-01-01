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رئيس الوزراء: حل الدولتين مصلحة فلسطينية- أردنية

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: حل الدولتين مصلحة فلسطينية- أردنية



رام الله / سما /

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية تأكيده على روح الشراكة بين فلسطين والأردن على كافة المستويات وعلى مدار التاريخ، مشددا على أن البلدين شركاء في الدم والتاريخ ووحدة المصير وشركاء في المشهد السياسي، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو مصلحة فلسطينية- أردنية.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير الزراعة رياض العطاري، والسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.

وبحث رئيس الوزراء مع الوزير الأردني تعزيز التعاون والتنسيق المشتركين في قطاع الزراعة، بما يساهم في رفع الميزان التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تسويق المنتجات الأردنية الفلسطينية الزراعية في دول العالم، لتلبية الأهداف الفلسطينية بالانفكاك عن الاحتلال.

ونقل الحنيفات تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء، والحكومة والشعب الأردني للقيادة والحكومة والشعب الفلسطيني الشقيق.

ووضع الحنيفات رئيس الوزراء في صورة تدشين خارطة طريق تفصيلية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي، والتي تمثل أول عمل عربي مشترك، وتأتي ضمن توجيهات الملك عبد الله الثاني بالانفتاح على كافة المستويات مع فلسطين.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #حل الدولتين

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