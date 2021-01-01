  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الجامعة العربية" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجامعة العربية" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك



القاهرة /سما/

حملت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك وحياة طفلها المرتقب.

ودعت "الجامعة العربية"، منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم إلى تنسيق ومضاعفة جهودها وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة كبار السن والمرضى والنساء وأمهات الأطفال، وبالذات مأساة الأسيرة أنهار الديك التي أوشكت على وضع مولودها خلال عدة أيام في سجون الاحتلال في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، الأمر الذي يتنافى كليا مع القيم الإنسانية والمبادئ والقواعد القانونية لحقوق الإنسان".

ودعت "الجامعة العربية"، المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل لتحمل مسؤوليتها، والعمل على سرعة إطلاق سراح الأسيرة الديك لتتمكن من وضع مولودها خارج زنازين الاحتلال، امتثالا لأبسط معايير حقوق الإنسان، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحها وجميع الأسيرات، خاصة الأمهات منهن.

#الجامعة العربية #الاسيرة انهار الديك

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

العاروري يكشف حقيقة تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهذا ما قاله عن ايران وسوريا ..

الأخبار الرئيسية

بايدن

تفاصيل يكشف عنها للمرة الأولى: اتفاق نووي سري بين إسرائيل والولايات المتحدة

قصف

“نحسّن اقتصادهم لنسلم من شرهم”.. هكذا تخطئ إسرائيل في مفهومها تجاه الغزيين

السنوار

لماذا ألزمت إسرائيل نفسها بخيار “إدارة الصراع” وفقاً لمنطق حماس؟

الجيش

"جيروزاليم بوست" تتساءل: "هل تتحول الضفة الغربية إلى أفغانستان أخرى"؟

إعلام إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا تم التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية