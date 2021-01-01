الصحة بغزة توضح: هل هناك علاقة بين تطعيم كورونا و "البنج"؟

غزة / سما /

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أنه لا علاقة بين تطعيم كورونا و "البنج"، والمعلومات المنتشرة هي محض شائعات.

وقال مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة د. رامي العبادلة في تصريح صحفي، "لا توجد أي علاقة بين البنج وتطعيم كورونا، والمعلومات المنتشرة حول ذلك هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأكد العبادلة أن وزارة الصحة تشترط على كل منْ يتم استقباله لإجراء عملية جراحية أن يكون لديه بطاقة تطعيم، لذلك لا تعارض بين البنج والتلقي التطعيم.

وذكر أن بإمكان منْ يتلقى التطعيم صباحًا أن يُجري عملية مساءًا ولا علاقة بين البنج والتطعيم.