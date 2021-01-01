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إبعاد امرأة عن الأقصى لثلاثة أشهر

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبعاد امرأة عن الأقصى لثلاثة أشهر



القدس المحتلة / سما /

فرضت سلطات الاحتلال قرارا جديدا بإبعاد ابنة شقيقة رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، منتهى أمارة، من قرية زلفة، قضاء أم الفحم، لمدة ثلاثة أشهر عن المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، أمس الثلاثاء.

وكانت أمارة قد تلقت، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا موقعا من قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، بمنعها من دخول الأقصى، لمدة أسبوع. واستدعيت للتحقيق في مركز للشرطة “القشلة” بالقدس المحتلة، وادعت الشرطة أنها تشكل “خطرا على النظام العام في المسجد الأقصى”.

وسلمت الشرطة أمارة أمرا تمنع بموجبه من دخول الأقصى لمدة 7 أيام على أن تأتي بعد أسبوع لمركز الشرطة “القشلة” وتستلم القرار النهائي بمدة الإبعاد، والتي طالبت الشرطة أن تكون 6 أشهر عن الأقصى وكافة أبوابه.

هذا، وسبق للشرطة الإسرائيلية أن حققت واعتقلت أمارة وأبعدتها لفترات متفاوتة عن الأقصى أكثر من مرة، في الأعوام الأخيرة.

#سلطات الاحتلال #منتهى أمارة #قرار ابعاد #المسجد الاقصى

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