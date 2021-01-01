  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتصالات مصرية لترتيب أجندة لقاء بينت والسيسي

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات مصرية لترتيب أجندة لقاء بينت والسيسي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الأربعاء، أن اتصالات مصرية مكثفة خلال اليوم جرت من أجل ترتيب أجندة اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
ونقلت القناة العبرية عن مصادر مصرية، قولها إن اتصالات بين الجانبين جارية لترتيب أجندة اللقاء المرتقب بين السيسي وبينت، وسيكون اللقاء مليء بالملفات المهمة.
 
يشار إلى أن زيارة بينيت القريبة إلى القاهرة ستكون هي المحطة الثانية في جولته الحالية، بعد زيارته لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الجمعة الماضي.

#اسرائيل #مصر #عبد الفتاح السيسي #نفتالي بينت

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

العاروري يكشف حقيقة تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهذا ما قاله عن ايران وسوريا ..

الأخبار الرئيسية

السنوار

لماذا ألزمت إسرائيل نفسها بخيار “إدارة الصراع” وفقاً لمنطق حماس؟

الجيش

"جيروزاليم بوست" تتساءل: "هل تتحول الضفة الغربية إلى أفغانستان أخرى"؟

إعلام إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا تم التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع غزة

كانت مقررة بحضور بينيت.. قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية