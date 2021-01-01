اتصالات مصرية لترتيب أجندة لقاء بينت والسيسي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الأربعاء، أن اتصالات مصرية مكثفة خلال اليوم جرت من أجل ترتيب أجندة اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



ونقلت القناة العبرية عن مصادر مصرية، قولها إن اتصالات بين الجانبين جارية لترتيب أجندة اللقاء المرتقب بين السيسي وبينت، وسيكون اللقاء مليء بالملفات المهمة.



يشار إلى أن زيارة بينيت القريبة إلى القاهرة ستكون هي المحطة الثانية في جولته الحالية، بعد زيارته لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس الجمعة الماضي.