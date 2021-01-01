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البرتغال تمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرتغال تمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها



القدس المحتلة / سما /

قررت الحكومة البرتغالية منع الإسرائيليين من دخول أراضيها بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ويشمل القرار الإسرائيليين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن البرتغال أول دولة أوروبية تنفذ توصية الاتحاد الأوروبي التي رفعت إسرائيل من قائمة الدول الخضراء يوم الثلاثاء.

وفقاً للقرار، سيتم السماح للإسرائيليين فقط بدخول البلاد لأغراض عاجلة وبإذن خاص، مثل الطلاب ولم شمل الأسرة ولأسباب طبية وإنسانية.

وقرر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، رفع ست دول من قائمة الدول الخضراء، ضمت الولايات المتحدة وإسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

وتشهد إسرائيل معدلات تفشي غير مسبوقة للفيروس، على خلفية تفشي متحور دلتا، ما دفع تل أبيب إلى بدء تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة من اللقاح.

وكان تحليل أجرته مراكز بحثية تابعة لجامعة أكسفورد البريطانية كشف أن إسرائيل تصدرت دول العالم خلال الـ 7 أيام الأخيرة في معدل الإصابات بكورونا لكل مليون نسمة.

#الحكومة البرتغالية #البرتغال #اسرائيل #فيروس كورونا

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