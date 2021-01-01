  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسيرة الديك

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسيرة الديك



رام الله / سما /

وجهت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، رسائل عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بضرورة التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار الديك (25 عاما).

وشددت الكيلة على الحقوق الطبية والإنسانية للأسيرة الأم الحامل أنهار الديك، التي من المتوقع أن تلدَ قريبا، حيث تفتقر سجون الاحتلال لأدنى الظروف الصحية والوقائية، خاصة في ظل انتشار وباء "كورونا"، وهي بحاجة لرعاية ومتابعة طبية حثيثة من أجل سلامتها وسلامة جنينها.

وأضافت وزيرة الصحة: "الأسيرة أنهار هي أم لطفلة عمرها لا يتجاوز العام والنصف، وبحاجة أن تكون بجانب عائلتها وأطفالها، وهذا حق إنساني كفلته مختلف الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية".

وحملت وزيرة الصحة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة الأسيرة أنهار الديك وسلامة وصحة جنينها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #الاسيرة انهار الديك

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

الأخبار الرئيسية

السنوار

لماذا ألزمت إسرائيل نفسها بخيار “إدارة الصراع” وفقاً لمنطق حماس؟

الجيش

"جيروزاليم بوست" تتساءل: "هل تتحول الضفة الغربية إلى أفغانستان أخرى"؟

إعلام إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا تم التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع غزة

كانت مقررة بحضور بينيت.. قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية