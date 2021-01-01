تدريب مشترك بين سلاح البحرية الاسرائيلي والاسطول الخامس الامريكي في البحر الاحمر

القدس المحتلة / سما /

اجرى سلاح البحرية الاسرائيلي لأول مرة الثلاثاء تدريبا عسكريا مع الاسطول الخامس التابع للبحرية الامريكية في البحر الاحمر، يأتي التدريب العسكري على خلفية التوتر مع ايران والحوادث البحرية خلال الاشهر الماضية، كان آخرها الاعتداء على ناقلة النفط ميرسر ستريت في خليج عمان باستخدام طائرة مسيرة الشهر الماضي واسفر الهجوم في حينه عن مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تديرها شركة اسرائيلية وهما من جنسية رومانية وبريطانية، ونسبت مصادر استخباراتية غربية الهجوم الى ايران.

خلال المناورات العسكرية الثلاثاء تم اجراء عدد من السيناريوهات مثل الدفاع، الانقاذ وغيرها، والتي اجريت من خلال عمل مشترك وعملياتي بين الاسطولين يهدف بشكل اساسي الى التعلم المشترك وتعزيز العلاقة بين الاسطولين.

الجيش الاسرائيلي قال في بيان ان المناورات ترمز الى "الطلقة الافتتاحية" للعمل المشترك بين سلاح البحرية الاسرائيلية مع الاسطول الخامس، كجزء من انتقال الجيش الاسرائيلي الى الانتماء الى القيادة المركزية للجيش الامريكي.

وقال الجيش :"التعاون بين الاسطولين يهدف الى تقوية الحفاظ على الامن، بما في ذلك الحفاظ على طرق التجارة البحرية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقليمي".

وصرح قائد احدى السفن الاسرائيلية المشاركة بالمناورات بحسب البيان :"التعاون مع الاسطول الخامس هو تعاون استراتيجي لأمن المنطقة وأمن اسرائيل، هذه المناورات هي بداية للتعاون الذي سيتوسع ويزيد من الدوائر الدفاعية والامنية في المجال البحري لمنع اي اعمال ارهابية".