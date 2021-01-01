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مؤسسات نابلس ترحب بمبادرة "النوايا الحسنة" لإنهاء الانقسام

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسات نابلس ترحب بمبادرة "النوايا الحسنة" لإنهاء الانقسام



نابلس / سما /

عًقد في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس، الأربعاء، اجتماع موسع حضره ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات والبلديات في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للاطلاع على المبادرة التي أطلقتها هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام.

وتحدث منيب رشيد المصري ممثلًا عن "هيئة النوايا الحسنة" حول تفاصيل وبنود المبادرة المقترحة، موضحًا بأنّها تأتي استكمالًا لكل الاتفاقات والتفاهمات السابقة وتبني على ما تم الوصول إليه في حوارات القاهرة، وصولًا لبناء شراكة سياسية كاملة وإنهاء الانقسام.

واستعرض المصري نتائج الاجتماعات التي تمّت خلال الأسابيع الماضية مع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وممثلي الفصائل والقوى في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جهته، قدّم عضو الهيئة ناصر الدين الشاعر شرحًا عن منهجية العمل، مؤكدًا أنّه ليس قائمًا على الوساطة بين حركتي فتح وحماس، وإنّما على قاعدة الشراكة في الوصول لحلول خلاقة ومقاربات في القضايا التي تشكل خلافًا بين الطرفين.

وأشاد الحاضرون بالجهود التي تُبذل وبمبادرة هيئة النوايا الحسنة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهذه الجهود ولكل ما يساهم في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

#تجارة نابلس #القوى الوطنية والإسلامية #انهاء الانقسام

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