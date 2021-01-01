لجان المقاومة: كل اشكال التطبيع المهين لن تغير جوهر الصراع

غزة / سما /

قالت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاربعاء، إن تعيين النظام البحريني سفيرا له في الكيان الصهيوني امعان في سقوطه المدوي في وحل التحالف والاصطفاف بجانب العدو في مواجهة احرار الامة .

وأوضحت لجان المقاومة، أن تعيين النظام البحريني سفيرا له لدى الكيان الصهيوني تشجيع للعدو الصهيوني بارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر في القدس والضفة وقطاع غزة وكل ارضنا الفلسطينية المحتلة .

ونوهت الى أن هذه الخطوة مستغربة ومستنكرة خاصة بعد هزيمة العدو في معركة سيف القدس فهذا العدو غير قادر عن حماية مستوطنيه حتى يحمي هذه الانظمة .

وأكدت أن العدو الصهيوني واهم اذا اعتقد ان التطبيع مع هذه الانظمة اللقيطة سيضفي اي شرعية على وجوده الزائل .

وحيت لجان المقاومة، الشعب البحريني الشقيق الذي خرج رافضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومساندا لنضال ومقاومة شعبنا .

وبينت لجان المقاومة، أن كل اشكال التطبيع المهين لن تغير جوهر الصراع وهو ان الكيان الصهيوني هو العدو المركزي والوحيد للامة كلها وشعبنا متمسك بمقاومته وسيواصل نضاله ومقاومته حتى تحرير فلسطين من النهر الى البحر .