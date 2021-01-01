الاحتلال يخشى من تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في الداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية إن شرطة الاحتلال تخشى من تجدد المواجهات في المدن التي يسكن بها فلسطينيون ومستوطنون بالداخل المحتل والقدس.

وأضافت القناة العبرية، اليوم الأربعاء، أن شرطة الاحتلال قررت رفع درجة جهوزيتها في مختلف المناطق عشية الأعياد اليهودية الشهر الحالي.

وبحسب القناة فإن الاحتلال يخشى تجدد المواجهات التي اندلعت خلال شهر مايو الماضي تزامناً مع الحرب على قطاع غزة.

وستزيد الشرطة من قواتها في مختلف المناطق المختلطة بالداخل الفلسطيني المحتل والقدس خاصة في يوم الغفران اليهودي منتصف الشهر الحالي.