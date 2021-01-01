محافظة القدس تندد باقتحام الاحتلال مدرسة الشابات المسلمات واعتقال مديرتها

القدس المحتلة / سما /

نددت محافظة القدس، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الشابات المسلمات في القدس واعتقال مديرتها وإحدى موظفات قسم النشاطات، وتقديم استدعاءات لعدد من الموظفين والاستيلاء على ملفات تخص العمل التربوي والإداري.

وأكدت المحافظة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن اقتحام المدرسة وترويع الطالبات والكادر التعليمي يبرهن من جديد على عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم في القدس، مطالبة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية المدافعة عن التعليم بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق شعبنا.