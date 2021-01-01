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وزير خارجية إسرائيل: عزم واشنطن إعادة فتح القنصلية في القدس.. "فكرة سيئة"

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إسرائيل: عزم واشنطن إعادة فتح القنصلية في القدس.. "فكرة سيئة"



القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن عزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إعادة فتح القنصلية الأميركية التي تعنى بالعلاقات مع الفلسطينيين، "فكرة سيئة"، وذلك في لقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل، اليوم الأربعاء.

وشدد لبيد على معارضته لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، وقال: "نعتقد أنها فكرة سيئة، وقد أخبرنا أميركا أننا نعتقد أنها فكرة سيئة".

وأضاف أن إعادة فتح القنصلية "سترسل رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة، ليس فقط للفلسطينيين، ولكن أيضًا للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا".

وتابع لبيد "علاوة على ذلك، لدينا هيكل مثير للاهتمام وحساس لحكومتنا، ونعتقد أن هذا قد يزعزع استقرار هذه الحكومة، ولا أعتقد أن الإدارة الأميركية تريد حدوث ذلك".

وانتقد لبيد طريقة الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان الذي أدى إلى سيطرة طالبان على السلطة، واعتبر أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، كان بمثابة الخطوة الصحيحة التي تمت بطريقة خاطئة.

وقال لبيد: "لم يجرِ (الانسحاي الأميركي) بالطريقة التي كان يجب أن يجري فيها، وكان على الأرجح القرار الصحيح الذي لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة، وأنا اقترح الاستماع إلى خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن عن ضرورة الخطوة". واستدرك "لن أعلق على الطريقة التي يعمل فيها حليفنا الأكبر، في المنطقة".

وأضاف "لا اعتقد أننا نفهم كل تفاصيل هذه الخطوة من حيث ماهية تأثيرها على باكستان والحدود الطويلة التي باتت لإيران مع دولة سنية متشددة، تدار من قبل منظمة سنية متشددة، وسيكون لها تأثير كبير على الصراع ما بين القاعدة وداعش، ولذا اعتقد أن علينا الانتظار قليلا قبل القفز إلى نتائج بشأن ما سيحدث بالضبط، ما بعد هذه الخطوة".

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