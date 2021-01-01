سلطة الأراضي تقرر بدء تسوية أراضي بلدة المصدر وسط القطاع

غزة / سما /

قررت سلطة الأراضي في قطاع غزة، البدء بأعمال تسوية حقوق الملكية وتسجيل الأراضي في بلدة المصدر وسط قطاع غزة، وذلك وفقا للقانون رقم 9 لعام 1928 وتعديلاته.

وقالت السلطة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن أعمال التسوية بالبلدة ستبدأ في 15 سبتمبر الجاري وتنتهي كحد أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وذكرت أن بلدة المصدر يحدها من الغرب شارع صلاح الدين، ومن الشرق السلك الفاصل مع أراضينا المحتلة عام 48، ومن الشمال مخيم المغازي، ومن الجنوب حدود نفوذ بلدية دير البلح.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في تخطيط قسائم الأرض الواقعة ضمن منطقة التسوية المذكورة أعلاه، مؤكدةً أنه يحق لكل مواطن تقديم الادعاءات بشأن هذا التخطيط بعد مرور 15 يوما من تاريخه.

وشددت على أن أعمال التسوية ملزمة للجميع، وعلى من يتخلف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتخذ بحق الإجراء القانوني.

ودعت مواطني البلدة المالكين للأراضي المسماة (الحبال، والسبع، والمالية) تجهيز مستندات الملكية الخاصة بهم، وترسيم حدود الملكية بينهم ووضع الزوايا الحديدية على الطبيعة من أجل البدء في تنفيذ المشروع.

وأكدت سلطة الأراضي أن مشروع تسوية أراضي بلدة المصدر يأتي حرصا منها على ممتلكات مواطنيها وتثبيت حقوقهم في سجلات الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات (الطابو).