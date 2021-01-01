  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: «العمل النسائي» ينظم وقفة اسنادية للأسيرة أنهار الديك بخانيونس

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: «العمل النسائي» ينظم وقفة اسنادية للأسيرة أنهار الديك بخانيونس



غزة / سما /

نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمحافظة خانيونس، اليوم، وقفة اسنادية للأسيرة أنهار الديك، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، للمطالبة بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي قبيل ولادتها.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسيرة الديك، قبل موعد ولادتها «المحددة» خلال الأيام القادمة، فيما صدحت أصوات المشاركات بالهتافات ومنها، «لأنهار بدنا نقول احنا معك على طول  ، وع الشوارع يا ثوار لاجل انهار تولع نار ».

وقالت مسؤولة الاتحاد بخانيونس هالة أبو شرخ ، «تعيش الأسيرات الفلسطينيات ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال، فـالأسيرة أنهار الديك ليست هي الأولى التي تلد خلف قضبان السجون الإسرائيلية، فاستقبلت الأسيرة سمر إبراهيم صبيح، من سكان مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، طفلها البكر براء خلف قضبان الزنازين، وأنجبت الأسيرة انتصار القاق طفلتها (وطن) داخل السجون الإسرائيلية، وماجدة جاسر السلايمة التي أنجبت طفلتها (فلسطين) ، وأخريات وسط ظروف سيئة داخل زنازين سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأضافت أبو شرخ في كلمة الاتحاد، «تتعرض الأسيرات الفلسطينيات لشتى أنواع التعذيب كالتحقيقات القاسية والعزل الانفرادي، علاوة عن الاقتحامات الليلية لغرف الأسيرات، وضربهن أثناء نقلهن للمحاكم على أيدي قوات "النحشون" المتخصصة بعملية النقل، وشتمهن بألفاظ بذيئة، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن».

بدورها، طالبت عضو المنظمة النسائية في حركة الجهاد الاسلامي ميادة ابو لبدة ، خلال كلمة الأطر النسوية، المؤسسات الدولية وجميع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الانسان بالوقوف بشكل جاد مع اسرانا البواسل، وتكثيف الجهد السياسي، الحقوقي، القانوني ، والانساني بشكل يدفع المحكمة الدولية الى الإفراج عن الأسيرة «الديك».

وفي ختام الاعتصام، شكرت عريفة الاعتصام الرفيقة نجلاء قديح كافة الحضور من الشخصيات الوطنية والنسوية ووجهاء المحافظة وبشكل خاص مجلس عائلات خانيونس على مشاركتهم بهذا الاعتصام التضامني مؤكدة على استمرار اتحاد لجان العمل النسائي بالفعاليات والأنشطة التضامية والمطلبية الخاصة بحقوق المرأة والمواطن.

#الاسيرة انهار الديك #السجون الاسرائيلية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

العاروري يكشف حقيقة تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهذا ما قاله عن ايران وسوريا ..

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا تم التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع غزة

كانت مقررة بحضور بينيت.. قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

p

طائرات اردنية تهبط في مقر المقاطعة برام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية