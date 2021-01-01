غزة: «العمل النسائي» ينظم وقفة اسنادية للأسيرة أنهار الديك بخانيونس

غزة / سما /

نظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمحافظة خانيونس، اليوم، وقفة اسنادية للأسيرة أنهار الديك، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، للمطالبة بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي قبيل ولادتها.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسيرة الديك، قبل موعد ولادتها «المحددة» خلال الأيام القادمة، فيما صدحت أصوات المشاركات بالهتافات ومنها، «لأنهار بدنا نقول احنا معك على طول ، وع الشوارع يا ثوار لاجل انهار تولع نار ».

وقالت مسؤولة الاتحاد بخانيونس هالة أبو شرخ ، «تعيش الأسيرات الفلسطينيات ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال، فـالأسيرة أنهار الديك ليست هي الأولى التي تلد خلف قضبان السجون الإسرائيلية، فاستقبلت الأسيرة سمر إبراهيم صبيح، من سكان مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، طفلها البكر براء خلف قضبان الزنازين، وأنجبت الأسيرة انتصار القاق طفلتها (وطن) داخل السجون الإسرائيلية، وماجدة جاسر السلايمة التي أنجبت طفلتها (فلسطين) ، وأخريات وسط ظروف سيئة داخل زنازين سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأضافت أبو شرخ في كلمة الاتحاد، «تتعرض الأسيرات الفلسطينيات لشتى أنواع التعذيب كالتحقيقات القاسية والعزل الانفرادي، علاوة عن الاقتحامات الليلية لغرف الأسيرات، وضربهن أثناء نقلهن للمحاكم على أيدي قوات "النحشون" المتخصصة بعملية النقل، وشتمهن بألفاظ بذيئة، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن».

بدورها، طالبت عضو المنظمة النسائية في حركة الجهاد الاسلامي ميادة ابو لبدة ، خلال كلمة الأطر النسوية، المؤسسات الدولية وجميع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الانسان بالوقوف بشكل جاد مع اسرانا البواسل، وتكثيف الجهد السياسي، الحقوقي، القانوني ، والانساني بشكل يدفع المحكمة الدولية الى الإفراج عن الأسيرة «الديك».

وفي ختام الاعتصام، شكرت عريفة الاعتصام الرفيقة نجلاء قديح كافة الحضور من الشخصيات الوطنية والنسوية ووجهاء المحافظة وبشكل خاص مجلس عائلات خانيونس على مشاركتهم بهذا الاعتصام التضامني مؤكدة على استمرار اتحاد لجان العمل النسائي بالفعاليات والأنشطة التضامية والمطلبية الخاصة بحقوق المرأة والمواطن.