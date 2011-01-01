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بينيت يعيّن رئيسا جديدا للشاباك

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعيّن رئيسا جديدا للشاباك



القدس المحتلة / سما /

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الحالي، رئيسا للجهاز، خلفا لناداف أرغمان والذي ستنتهي ولايته في الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الجديد كان مقاتلا في "وحدة النخبة" (سييرت ماتكال)، ثم تجنّد لجهاز الأمن العام وعمل في وحدة تنفيذ العمليات وكان له دور إداري في العمليات حتى تم تعيينه رئيسا للقسم الإداري في الجهاز عام 2011.

وانتقل لمهمة تنفيذية في "الموساد" ثم بعد أن عاد من المهمة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، تم تعيينه رئيسا للمقر وكان يُحسب الشخص الثالث في رتبته في الجهاز.

وأصبح رئيس الشاباك الجديد في عام 2018 نائبا للرئيس الحالي في الشاباك.

وتنتهي ولاية أرغمان في الـ13 من تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد أن مدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الولاية لمدة شهر واحد.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #الشاباك #ناداف أرغمان

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