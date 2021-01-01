  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 وفيات و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات، و2675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و837 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (1)، طولكرم (1)، قطاع غزة (6).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (126)، طولكرم (294)، سلفيت (101)، نابلس (374)، طوباس (22)، جنين (134)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (5)، الخليل (40)، بيت لحم (10)، قطاع غزة (1413)، لافتة إلى إجراء 12217 فحصا.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (24)، طولكرم (65)، سلفيت (14)، نابلس (193)، طوباس (34)، جنين (49)، رام الله والبيرة (33)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (2)، الخليل (40)، بيت لحم (3)، قطاع غزة (375).

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مصابا بـالفيروس في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 135 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 991,613، بينهم 459,128 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #اصابات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

العاروري يكشف حقيقة تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهذا ما قاله عن ايران وسوريا ..

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: هذا ما سيحدث إذا تم التوصل لاتفاق هدنة طويل الأمد مع غزة

كانت مقررة بحضور بينيت.. قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

p

طائرات اردنية تهبط في مقر المقاطعة برام الله

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية