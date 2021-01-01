حماس: تعيين سفير بحريني في إسرائيل يمثل دعمًا واضحًا مع الاحتلال في سياسته

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الأربعاء إن تعيين نظام البحرين سفيرًا له في إسرائيل يعكس إصراراه على الخطيئة القومية التي ارتكبها بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال.

وأكد في تصريح صحفي، أن تعيين السفير البحريني المدان لدى الاحتلال في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني من حصار واستيطان وانتهاك لمقدسات الأمة، يمثل دعمًا واضحًا وشراكة كاملة مع الاحتلال في سياسته وإجرامه، ويخدم الرواية الإسرائيلية.

وأضاف "نحيي الشعب البحريني الشقيق الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني."

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه مسلحًا بإرادته وبمقاومته، وبالمواقف الداعمة لحقه المشروع، ولن ينسى ولن يغفر لمن وقف إلى جانب المحتل.