الإعلام ترصد 77 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية بالأراضي الفلسطينية

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سجلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يوليو- تموز 2021 المنصرم والتي بلغت مجملها (77) انتهاكاً، منها (67) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بالتآمر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله (10) انتهاكاً من جهات فلسطينية.



انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي:

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الإعلام في تقريها الشهري خلال شهر أغسطس/آب المنصرم 2021، اعتقال واحتجاز واستدعاء، من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي، ففي الشهر الذي أفرجت فيه عن الصحفي ليث باسم جعار من طولكرم بعد اعتقال دام ثمانية أشهر في الاسر، وخالد الزبدة من طولكرم، زاد الاحتلال في اعتقال واحتجاز واستدعاء عدد (14) من الصحفيين والذي تم الافراج عنهم في ذات الشهر، كما مددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري لعدد (1) من الصحفيين، وحكمت على الصحفي خالد الزبدة بدفع غرامة مالية (1) قبل ان تفرج عنه.

وسجلت وحدة الرصد عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عدا عن الرش بالمياه العادمة والرش بقنابل الغاز السام وغاز الفلفل، والضرب المبرح والسحل، والدفع، والشتم بألفاظ نابية تم تسجيل عدد(22) من الصحفيين وذلك خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس وقطاع غزة، من بينهم إصابة الصحفي عاصم شحادة برصاصة متفجرة، إصابته بشظيّتين منها في شفته العليا خلال تغطيته فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى على الحدود شرق مدينة غزة، وإصابة الصحفي نسيم العلا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة ببلدة بيتا جنوب نابلس.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من (11) صحفياً عن التغطية، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية.

ووثقت وحدة الرصد أيضاً (2) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وسرقة لوازم ومعدات خاصة لمركز بيسان للبحوث والإنماء في مدينة رام الله، وحطمت الباب الرئيس للمركز، وفتّشته وعبثت بمقتنياته قبل مصادرة الحواسيب، بالإضافة إلى سرقة حجر خاص بالمركز وموجود فيه منذ اللحظات الأولى لتأسيسه عام 1989، وهو حجر من الرخام محفور عليه اسم المركز وشعاره، وكذلك مداهمة مقر الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان بمدينة الخليل.

وتم مصادرة وتحطيم كاميرات وأثاث، وسرقة معدات وحواسيب سجلت عدد (12)، وغيرها من متعلقات المؤسسات التي تم اقتحامها او معدات الصحفيين الذين تم منعهم من التغطية الصحفية.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، سجلت (4) حالات بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مقر الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان بمدينة الخليل، بعد اقتحامها لمقر الشركة واجرت عمليات تفتيش في مرافقها، وصادرت معدات تعود للشركة قبل اغلاقها بـ "لحام الاكسجين، كما أغلق موقع اليوتيوب التابع لشركة جوجل بالتآمر مع الاحتلال "قناة فلسطين اليوم"، عدا عن اغلاق إدارة الفيس بوك حسابات عدد من الصحفيين عرف من هم الكاتب والإعلامي الكبير مصطفى الصواف، وكذلك مراسل قناة الجزيرة والباحث الإعلامي علاء الريماوي.



اعتداءات فلسطينية:

وحول انتهاكات من قبل أجهزة الامن الفلسطيني سجلت وحدة الرصد و المتابعة خلال شهر اغسطس2021 المنصرم(10) حالة، تمثلت في اعتداء(2) وتهديد(2)، ومنع من التغطية(2)، وفصل عن العمل(1)، واعتقال واستدعاء(3)، حيث استدعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل الصحفي علاء ربعي لعدة ساعات مرتين متتاليتين، واعتقلت الشاعر والباحث زكريا محمد من رام الله، كذلك اعتدت على الصحفيين الاجنبيين سالوان جورجي وسفيان طه، أثناء تغطيتهما لاحتجاجات على دوار المنارة وسط رام الله، وضايقتهما، وهددتهما، وأساءت معاملتهما ومزقت شارتهما الصحافية وحجزت كاميرة جورجي وحذفت الصور، ومنعتهما من أداء وظيفتهما.

فيما سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الاعلام الحكومي حالة فصل متعمد للصحفي فايز أبو عون، مراسل جريدة الأيام وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار بعد 26 عامًا من العمل في الصحيفة.



تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة بحق الصحفيين خلال شهر اغسطس- آب2021:

1-8-2021: استهدفت قوات الاحتلال، مصوّر قناة "الجزيرة" مراد اسعيد بالمياه العادمة، لمنعه من تغطيته تظاهرة في حيّ الشيخ جرّاح في القدس، ما أدى لتحطيم كاميرته جراء سقوطه على الأرض

1-8-2021: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الصحفي ليث باسم جعار من طولكرم حرا بعد اعتقال دام ثمانية أشهر في الاسر.

1-8-2021: داهمت قوات الاحتلال، مركز بيسان للبحوث والإنماء في مدينة رام الله، وحطمت الباب الرئيس للمركز، وفتّشته وعبثت بمقتنياته قبل مصادرة الحواسيب، بالإضافة إلى سرقة حجر خاص بالمركز وموجود فيه منذ اللحظات الأولى لتأسيسه عام 1989، وهو حجر من الرخام محفور عليه اسم المركز وشعاره".

1-8-2021: استهدفت قوات الاحتلال خمسة من الصحفيين واعتدت عليهم بالدفع بقوة والرشّ بغاز الفلفل الحارق، وهم مراسل ومصوّر شبكة "قدس الأخبارية" عبد الله بحش، مصوّر تلفزيون "فلسطين" أمين شاهين، مراسلة وكالة "رويترز" رنين صوافطة، مراسل التلفزيون الإيراني خالد صبارنة ، ومراسل الوكالة الفرنسية جعفر اشتية، لمنعهم عن تغطية فعالية ضدّ الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية ودفعهم لمنعهم عن استكمال التغطية.

1-8-2021: عرقلت قوات الاحتلال عمل الصحفيين ومنعتهم وابعدتهم عن تغطية التظاهرة التضامنية مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم في حي “الشيخ جراح” وسط مدينة القدس المحتلة.

4-8-2021: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية على المصور الصحفي الأسير خالد الزبدة من ضاحية شويكة شمال طولكرم بغرامة مالية قدرها عشر آلاف شيكل مقابل اطلاق سراحه.

5-8-2021: اغلق موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل، قناة فلسطين اليوم"، تحت ذرائع وحججٍ واهية.

6-8-2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي نسيم معلا بعد ان اطلقت عليه الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة، لمنعه عن تغطية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

13-8-2021: عرقلت قوات الاحتلال عمل مراسل قناة المنار الفضائية الصحفي ديب حوراني ومنعته من تغطية مواجهات مع الاحتلال في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، واعتدت عليه بالدفع والركل.

17-8-2021: أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مقر الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان بمدينة الخليل، بعد اقتحامها لمقر الشركة واجرت عمليات تفتيش في مرافقها، وصادرت معدات تعود للشركة قبل اغلاقها بـ"لحام الاكسجين".

19-8-2021: استهدفت قوات الاحتلال المصور الصحفي وهاج بني مفلح برصاص الاحتلال المطاطي بالقدم لمنعه عن تغطية مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

1-8-20212: استهدفت قوات الاحتلال مصوّر قناة المملكة الأردنية في قطاع غزة عاصم شحادة برصاصة متفجرة، ما أدى إلى إصابته بشظيّتين منها في شفته العليا، أثناء تغطيته فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى على الحدود شرق مدينة غزة.

1-8-20212: إدارة الفيس بوك تحذف صفحة الكاتب الإعلامي مصطفى الصواف.

3-8-20212: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للشاعر الفلسطيني وعضو رابطة الكُتّاب والأُدباء الفلسطينيين المرابط محمود عياد، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، للمرة الرابعة على التوالي لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاعر بتاريخ 13-07-2020.

2021-8-24: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي طارق يوسف السركجي، بقنبلة صوتية خلال تغطية مواجهات مع الاحتلال ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

2021-8-24: استهدفت القوات الإسرائيلية، مصور وكالة "غزة ميديا" طه بكر بقنبلة غاز مسيل للدموع أصابته في قدمه اليسرى، أثناء تغطيته لمسيرات العودة شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

2021-8-27: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من الصحفيين عرف منهم سبعة وهم رائد الشريف، وجميل سلهب وهما من طاقم قناة الغد، مشهور وحواح مصور وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عبد المحسن شلالدة، وخليل ذويب من شبكة "جي ميديا" المحلية الخاصة، إيهاب العلامي من شبكة "قدس فيد" المحلية الخاصة، وساري جادات من وكالة الاناضول التركية، خلال تغطيتهم اعتصام سلمي في منطقة ام الشقحان شرق مدينة يطا. واحتجزتهم لمدة 4 ساعات واعتدت عليهم بالشتم والدفع، ومنعتهم من تغطية اداء صلاة الجمعة في منطقة مسافر يطا، المهددة بالاستيطان، جنوبي مدينة الخليل، واعتدى الاحتلال عليهم بالضرب، وصادر معداتهم، واقتادهم إلى مركز الشرطة في مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الخليل، تم الإفراج عنهم، بشرط التوقيع على تعهد للعودة إلى التحقيق.

2021-8-28: استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين بقنابل الغاز السام وتعرضهم للاختناق أثناء تغطية فعاليات الإرباك الليلي شرقي مدينة غزة

2021-8-29: استدعت قوات الاحتلال سبعة صحفيين فلسطينيين، وخضعوا للتحقيق في مركز شرطة للاحتلال في مستوطنة كريات أربع، بحجة تواجدهم بمنطقة عسكرية مغلقة، خلال تغطيتهم فعالية ضد الاستيطان الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية.

2021-8-30: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي محمود المصري، بقنبلة غاز وبالاختناق خلال تغطيته فعاليات الارباك الليلي في مخيم العودة ملكة شرقي قطاع غزة.

2021-8-31: اصابة الصحفي وائل الدحدوح مراسل الجزيرة بالاختناق اثناء تغطية فعاليات الارباك الليلي شرق البريج.



تفاصيل داخلية وانتهاكات الاجهزة الامنية الفلسطينية خلال شهر أغسطس- آب 2021:

2021-8-4: استدعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الخليل الصحفي علاء ربعي لعدة ساعات، للتحقيق معه، بسبب تغطيته لمظاهرات منددة باغتيال الناشط نزار بنات.

2021-8-11: فصلت صحيفة "الأيام" المحلية الصحفي فايز أبو عون بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار بعد 26 عامًا من العمل في الصحيفة.

2021-8-21: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الشاعر والباحث زكريا محمد خمس ساعات، أثناء تواجده أمام دوار المنارة في مدينة رام الله، حيث كانت ستنطلق تظاهرة للتنديد بالاعتقالات السياسية وللمطالبة بمحاكمة قَتَلَة الناشط السياسي نزار بنات.

2021-8-21: اعتدت الأجهزة الامنية الفلسطينية على الصحفيين سالوان جورجي وسفيان طه، أثناء تغطيتهما لاحتجاجات على دوار المنارة وسط رام الله، وضايقتهما، وهددتهما، وأساءت معاملتهما ومزقت شارتهما الصحافية وحجزت كاميرة جورجي وحذفت الصور، ومنعتهما من أداء وظيفتهما.