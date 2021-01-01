الهباش يستقبل وفدًا من فعاليات مدينة يطا

رام الله / سما /

استقبل الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية في مكتبه صباح اليوم وفداً من فعاليات يطا جنوب الخليل برئاسة الدكتور عيسى سميرات، حيث ضم الوفد عدداً من وجهاء البلدة وفعالياتها الأهلية والتنظيمية بالإضافة الى الشيخ جمال أبو عرام مدير عام أوقاف الخليل، وبحث معهم تداعيات الإعتداء على مقبرة السلام القديمة في البلدة .

وأكد قاضي القضاة أن قراره القاضي بالوقف الفوري للاعتداء على أرض الوقف والمتمثلة بأرض مقبرة السلام القديمة في يطا وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالبيع أو التأجير أو الإستبدال ووقف أي عمل فيها بأي شكل من الأشكال .

وشدد قاضي القضاة خلال اللقاء على أن المحاكم الشرعية هي صاحبة الإختصاص في هذا الأمر الهام ، مؤكداً أن الاعتداء الذي وقع يعتبر اعتداء غير قانوني وغير مبرر على أرض وقفية فضلاً عن كونها مقبرة لدفن موتى المسلمين، مضيفاً أن هذا العمل فيه تجاوز ومخالفة كبيرة للأحكام الشرعية وهتك لحرمة موتى المسلمين ومحرم شرعاً وقانوناً.

وأكد قاضي القضاة على وجوب اتباع الأصول الشرعية والقانونية في هذا الموضوع من خلال المحكمة الشرعية صاحبة الاختصاص للتأكد من عدم الخروج على الشرع الشريف واتباع الأصول القانونية.