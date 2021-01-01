قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية ..لماذا الان؟

القاهرة/سما/

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء عن مصدر مصري مطلع أن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت كان من المقرر أن يحضر قمة رباعية فلسطينية مصرية أردنية إسرائيلية في شرم الشيخ الخميس.

وأضاف المصدر أن الفكرة تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية عربية بالأساس، لبناء موقف موحد قبل الدخول بمسار المباحثات مع واشنطن بشأن مفاوضات السلام، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة الدورية للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمالها الشهر الحالي.

وقال المصدر للصحيفة، إن القمة ستركز على "بناء موقف عربي موحد، بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة، نتيجة لزيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، قبل أكثر من أسبوعين".

وأضاف أن "إحدى نتائج مباحثات بيرنز في العواصم الثلاث، كانت اللقاء الأخير بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية".

وواصل المصدر أن قادة مصر والأردن وفلسطين سيبنون على تحرك سابق قبل نحو 3 أشهر، بدعوة مصرية لعقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية التفاوض بشأن السلام، بناء على تواصل مصري - أمريكي، عززته الأحداث الأخيرة في غزة.