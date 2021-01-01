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"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في باكستان والأردن

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في باكستان والأردن



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في جمهورية باكستان، وذلك بمجال البكالوريوس في تخصصات الهندسة والصيدلة.

كما أعلنت الوزارة عن إعادة فتح باب المنافسة على مقاعد الطب البشري لدرجة البكالوريوس في الأردن.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد لزيارة موقعها الإلكتروني  www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.

يشار إلى أن المقاعد الدراسية التي تُعلن عنها الوزارة؛ يُعامل فيها الطالب معاملة الطالب في الدولة المانحة من ناحية الرسوم الدراسية.

#التعليم العالي #مقاعد دراسية #باكستان

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