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"الصحة" تتسلم من صندوق "وقفة عز" جزءا من قائمة الأدوية التي سترسل لأهلنا في لبنان

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تتسلم من صندوق "وقفة عز" جزءا من قائمة الأدوية التي سترسل لأهلنا في لبنان



رام الله / سما /

 تسلَّمت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، جزءا من قائمة الأدوية التي ستُرسل إلى أهلنا في لبنان، عبر الوزارة وبتبرع من الصندوق.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان صدر عن الوزارة، إن القائمة تشمل مختلف أنواع الأدوية اللازمة، وهي من صناعة فلسطينية، كجزء من الدعم والمساندة لأهلنا في لبنان، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوية ستضيفها الوزارة من مستودعاتها.

وأشادت الوزيرة بجهود صندوق وقفة عز ودعمه الإنساني في العديد من المجالات.

وأكدت أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية يوليان أهمية كبيرة لدعم أهلنا في الشتات، خاصة في المجال الصحي من خلال الوفود الطبية والمساعدات والمستلزمات الطبية والأدوية لمن يحتاجها.

بدوره، قال ناصر الدين إن الأدوية التي سترسل تمثُّل جزءا من المساندة لأهلنا في لبنان، وهي ضمن سلسلة من التبرعات والدعم الذي يقدمه الصندوق للعديد من القطاعات في فلسطين وخارجها.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #لبنان #فيروس كورونا

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