رئيس الوزراء يكشف السبب الرئيسي للوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده الشهر الجاري.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بذريعة الاستمرار بدفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، والوصول للحد الأعلى للاقتراض من البنوك، مشيرا إلى أهمية دعم المانحين للموازنة لسد العجز الجاري، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في فلسطين.

وجدد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.