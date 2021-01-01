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الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل القاهرة في زيارة رسمية



رام الله / سما /

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الشباب المصري أشرف صبحي، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويرافق الرئيس في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس #مصر

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