عائلة غولدن تعقب على التسهيلات الاسرائيلية لقطاع غزة: أعيدوا لنا أبناءنا "تهبلونيش"

القدس المحتلة / سما /

عقبت عائلة الجندي الاسير هدار غولدن لدى حماس في غزة، على التسهيلات الاسرائيلية للقطاع.

وقال سيمحا غولدينووفق إذاعة 103fm الاسرائيلية، إن وزير الجيش ورئيس الأركان تعهدا بأنه لن يكون إعادة إعمار لغزة بدون عودة الجنود، والآن نرى خطوات متدرجة للتخفيف عن غزة،.

وأضاف: أن غانتس الذي ترك ابني في ساحة المعركة في حرب الجرف الصامد ولم يستطع إعادته في حارس الأسوار يتخلى عنه مجددا الآن من خلال موافقته على إدخال الاسمنت ومواد البناء والحديد إلى غزة دون اشتراط عودة الجنود.

وأشار الى إنه وضع غير مقبول وغير أخلاقي وغير قانوني، هذا تخلي عن جميع القيم التي يتحلى بها المجتمع والجيش "الإسرائيلي".

فيما أوضحت ليئا غولدين، إنه ليس لدي مشكلة بشأن القرارات السياسية تجاه غزة، ولكن أعيدوا لنا أبناءنا "تهبلونيش".