  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. برشلونة يمنح قميص رقم 10 الخاص بميسي لهذا اللاعب

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يمنح قميص رقم 10 الخاص بميسي لهذا اللاعب



وكالات / سما /

قرر نادي برشلونة الإسباني منح قميص رقم 10 الخاص بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلاوجرانا السابق للشاب المميز أنسو فاتي.

ونشرت صفحة برشلونة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للشاب أنسو فاتي مع فريق شباب برشلونة أثناء مرحلة تعافيه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، وهو يمسك بين يديه قميص رقم 10 الخاص بميسي قبل رحيل هذا الصيف.

ورحل ليونيل ميسي عن صففو فريق برشلونة هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع البرسا للانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

 

 

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن أنسو فاتي بدأ مسيرته مع فريق برشلونة الأول بارتداء قميص 31، وبعدها قميص 22 في الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هذا الموسم تم تقديمه بقميص رقم 17 في كأس خوان جامبر، والآن بات الوريث الشرعي لقميص رقم 10 الذي حمله العديد من نجوم الفريق على رأسهم ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وريفالدو، وروماريو وغيرهم.

#برشلونة #ميسي #أنسو فاتي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

معاريف: شراكة بينيت – بايدن.. لافتراس الفلسطينيين.. استيقظوا!

وزير اسرائيلي يهدد بتصفية مطلق النار على القناص شموئيلي: سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن

انخفاض سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

p

طائرات اردنية تهبط في مقر المقاطعة برام الله

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

العاروري يكشف حقيقة تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهذا ما قاله عن ايران وسوريا ..

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية