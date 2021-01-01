رسمياً.. برشلونة يمنح قميص رقم 10 الخاص بميسي لهذا اللاعب

وكالات / سما /

قرر نادي برشلونة الإسباني منح قميص رقم 10 الخاص بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلاوجرانا السابق للشاب المميز أنسو فاتي.

ونشرت صفحة برشلونة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للشاب أنسو فاتي مع فريق شباب برشلونة أثناء مرحلة تعافيه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، وهو يمسك بين يديه قميص رقم 10 الخاص بميسي قبل رحيل هذا الصيف.

ورحل ليونيل ميسي عن صففو فريق برشلونة هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع البرسا للانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن أنسو فاتي بدأ مسيرته مع فريق برشلونة الأول بارتداء قميص 31، وبعدها قميص 22 في الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هذا الموسم تم تقديمه بقميص رقم 17 في كأس خوان جامبر، والآن بات الوريث الشرعي لقميص رقم 10 الذي حمله العديد من نجوم الفريق على رأسهم ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وريفالدو، وروماريو وغيرهم.