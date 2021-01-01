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"التنمية" و"قطر الخيرية" توزعان 125 كرسيا لأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سلمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، اليوم الأربعاء، 125 كرسيا كهربائيا و"ووكر" وكرسي حمام لأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن "الوزارة تعمل على توفير وتقديم المساعدات والأجهزة المساندة والأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك لتمكينهم من ممارسة حياتهم ودمجهم بالمجتمع انطلاقا من مبدأ الحقوق".

واضاف، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم وتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال تخصيص ميزانية لتمكينهم ودمجهم في عجلة التنمية، والعمل على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتابع وزير التنمية "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرا إلى الشراكة بين الطرفين توجت باتفاق إطار عمل يقضي بتنفيذ مشاريع متعددة في القطاع الاجتماعي وقطاع التمكين الاقتصادي واسكان الفقراء وقطاع التعليم.

واضاف ان توزيع الكراسي تم بمراعاة استهداف كل المديريات، وفق حجم كل منها، ونسب انتشار الأشخاص ذوي الاعاقة فيها، والنوع الاجتماعي، والفئات العمرية، من خلال التقارير الاجتماعية التي أعدها المرشدون.

بدوره، قال مدير مكتب جمعية قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة إن "تسليم الكراسي هو جزء من المشاريع التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع الوزارة، ضمن علاقة التعاون المشترك، لتوفير المزيد من الخدمات والنهوض بالواقع الاجتماعي لتلك الفئات".

وأكد جلامنة أن الجمعية تعمل وفقا لاستراتيجية التنمية الاجتماعية، التي تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة، وإخراجها من دائرة العوز نحو الاعتماد على الذات.

#التنمية الاجتماعية #ذوي الإعاقة #قطر الخيرية

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