هل عادت أمل عرفة إلى عبد المنعم عمايري؟

وكالات / سما /

انتشرت عبر المواقع الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تجمع الممثلين السوريين ​عبد المنعم عمايري​ و​أمل عرفة​ في حلقة من أحد البرامج الحوارية المقرر عرضها الأحد المقبل.

العديد من المصادر أكدت أنه هذه الصور تعني أن الاثنين عادا إلى عش الزوجية بعد انفصالهما قبل عدة سنوات.

وقالت مصادر فنية، إن كل الأخبار التي يتم تداولها عن عودتهما عارية عن الصحة، وأن الاثنان يجتمعان مع بعضهما البعض كرمى "مريم وسلمى"، لكن لا تفكير مطلقاً بالارتباط مجدداً، وإنما الاكتفاء بالصداقة فقط.

وكان الاثنان قد انفصلا عام 2013 لكن خبر الانفصال لم ينشر إلا بعد عام 2015 بعد 14 عاماً من الزواج.