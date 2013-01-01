  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هل عادت أمل عرفة إلى عبد المنعم عمايري؟

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل عادت أمل عرفة إلى عبد المنعم عمايري؟



وكالات / سما /

انتشرت عبر المواقع الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تجمع الممثلين السوريين ​عبد المنعم عمايري​ و​أمل عرفة​ في حلقة من أحد البرامج الحوارية المقرر عرضها الأحد المقبل.

العديد من المصادر أكدت أنه هذه الصور تعني أن الاثنين عادا إلى عش الزوجية بعد انفصالهما قبل عدة سنوات.

وقالت مصادر فنية، إن كل الأخبار التي يتم تداولها عن عودتهما عارية عن الصحة، وأن الاثنان يجتمعان مع بعضهما البعض كرمى "مريم وسلمى"، لكن لا تفكير مطلقاً بالارتباط مجدداً، وإنما الاكتفاء بالصداقة فقط.

وكان الاثنان قد انفصلا عام 2013 لكن خبر الانفصال لم ينشر إلا بعد عام 2015 بعد 14 عاماً من الزواج.

#عبد المنعم عمايري #أمل عرفة #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: بينت يضع ثلاثة شروط لإعادة إعمار قطاع غزة..

يديعوت تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول مقتل "شموئيلي": أصاب عدداً من الفلسطينيين

صحفي إسرائيلي: تقدم كبير وملموس في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل مع حماس

أوامر عاجلة وصلت للعاملين .. ماذا يحدث داخل مقر قناة العربية في دبي؟

معاريف: شراكة بينيت – بايدن.. لافتراس الفلسطينيين.. استيقظوا!

وزير اسرائيلي يهدد بتصفية مطلق النار على القناص شموئيلي: سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن

انخفاض سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

معاريف : بينما الانظار تتجه الى غزة فإن هناك أحداثًا ما تتحرّك في الضفة

p

طائرات اردنية تهبط في مقر المقاطعة برام الله

تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة و ملفات شائكة تنتظر اجتماع السيسي وبينت

العاروري يكشف حقيقة تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وهذا ما قاله عن ايران وسوريا ..

جيش الاحتلال يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية