هتلر في قبضة الأمن التونسي

وكالات / سما /

ألقت قوات الأمن في تونس القبض على منحرف "خطير جدا" لقبه "هتلر"، صادرة بحقه أكثر من 10 مذكرات اعتقال.

وأكد مصدر أمني أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران تمكنوا مساء الاثنين من الإطاحة ب"هتلر" المحكوم غيابيا بأكثر من 20 عاما سجنا بجرائم خطيرة محاولة القتل العمد والاغتصاب.

وحسب الأبحاث، فإن المجرم الخطير تصدى للأعوان بواسطة 3 كلاب شرسة وتدخل أشقاؤه برشق الأعوان بالحجارة ورميهم بالزجاجات، إلا أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهم والاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على القضاء.