"كريم" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لكباتنها

استكمالاَ للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وبهدف دعم الجهود الرامية لحماية أفراد المجتمع، نظمت شركة كريم بالتعاون مع وزارة الصحة ,ومؤسسة انقاذ المستقبل الشبابي الفلسطينيى حملة لتطعيم كباتن كريم، وذلك بمقر الشركة في غزة. حيث تم تطعيم أكثر من 180 كابتن، من العاملين في مجال السيارات والتوصيل، لتصل نسبة الكباتن الذين تلقو التطعيم في شركة كريم الى أكثر من 90%.

بدوره، وجه خالد نسيبه المدير العام للأسواق الناشئة في كريم الشكر لوزارة الصحة والطاقم الطبي على تعاونهم الكبير في تنظيم هذه الحملة لتسهيل عملية التطعيم للكابتن من خلال هذه الحملة التي تأتي استكمالاً لجهود الشركة في تعزيز معايير السلامة التي تضمن سلامة كابتنها"

وأشار الى الشركة تعمل على التنسيق مع الكباتن والجهات المعنية لتسهيل عملية أخذ اللقاح لمن تبقى من الكباتن ممن لم يحصلوا على اللقاح.

وحرصت كريم منذ بدء الجائحة على تعزيز معايير الأمن والسلامة من خلال اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها ، وشملت هذه التدابير ضرورة ارتداء الكمامات واستخدام معقم اليدين ، والتنظيف والتعقيم المستمر للمركبات المستخدمة في نقل الركاب والديليفري، وتعزيز حلول الدفع الرقمي من خلال محفظة كريم.

وتواصل كريم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة بما يتماشى مع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، واستكمالاً للجهود التي حرصت عليها الشركة خلال فترة الجائحة.

وتسعى كريم خلال الفترة القادمة لإطلاق خدمة وميزة عبر التطبيق الالكتروني لتساعد بشكل كبير لنشر وتعزيز تلقي اللقاح بين أفراد مستخدميها والمجتمع الفلسطيني.