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"نقابات عمال فلسطين" يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد جاد الله

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس بحق الشهيد العامل رائد يوسف راشد جاد الله (39 عاما) قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله

وندد الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، بجريمة إطلاق الاحتلال النار تجاه العامل جاد الله، أثناء عودته من عمله داخل أراضي العام 48، ما أدى إلى استشهاد على الفورز

واستنكر سعد الاعتداءات المستمرة التي تستهدف أرواح عمالنا الفلسطينيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي يجتازها العمال أثناء ذهابهم وعودتهم من أجل كسب لقمة عيشهم..

ودعا منظمة العمل الدولية، والاتحادات الدولية كافة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع حد لجرائم الاحتلال واستهدافه أرواح عمالنا وانتهاك حقوقهم والاعتداء عليهم، مضيفا أنهم يتوجهون لأماكن عملهم من أجل كسب رزقهم وقوت يومهم بتعب شديد، لإعالة عائلاتهم وأطفالهم.

#عمال فلسطين #الاحتلال

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