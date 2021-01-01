وزير الاتصالات يحدد موعد إطلاق خدمة 4G في فلسطين

رام الله / سما /

​ قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، إن تشغيل خدمة 4G في فلسطين يحتاج إلى سنة على أقل تقدير.

وأضاف سدر في مؤتمر صحفي حول إطلاق خدمة الجيل الرابع في فلسطين: تأخرنا كثيرا في تشغيل الجيل الرابع في فلسطين، وتشغيله سيؤدي لتخفيض الأسعار ومنافسة الشركات الإسرائيلية التي تغولت في كافة الأراضي.

وبين أن السرعات الموجودة بالجيل الرابع أكثر 10 أضعاف من الموجودة بالجيل الثالث، والجيل الرابع تكنولوجيا مختلفة وهي أكثر فريدة على خدمات انترنت منها على خدمات اتصال.

وأكد أنه سيتم تشغيل خدمة الجيل الرابع من أجل "جيبة" المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أن الفترة ما بين تشغيل الجيل الرابع والجيل الخامس في فلسطين ستكون قصيرة جدا.