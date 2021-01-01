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تيسير خالد لأبو مرزوق متهكماً : "مستعجل كتير للدخول في مفاوضات مع إسرائيل"!!

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسير خالد لأبو مرزوق متهكماً : "مستعجل كتير للدخول في مفاوضات مع إسرائيل"!!



رام الله / سما /

وجه تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقدا لاذعا للسيد موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) على خلفيه ترجيحه احتمال دخول حماس في مفاوضات مع اسرائيل حول الاوضاع في قطاع غزة ، فكتب يقول :

الا يكفينا ما نحن فيه من مفاوضات مع الاحتلال وفق الرغبة الاميركية بشأن اجراءات بناء الثقة ، حتى يطل علينا الدكتور موسى ابو مرزوق بالصوت والصورة يقول ان حماس قد تجد نفسها مضطرة للدخول في مفاوضات مع اسرائيل لاعتبارين : الأول شرعي حيث لا غبار على ذلك والثاني عملي ، فما كان شبه تابو ( محرم ) قد يصبح مباحا استجابة لمطلب شعبي .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : على مهلك يا دكتور ، مستعجل كتير الدخول في مفاوضات ستكون شروطها قاسية ونهايتها معروفة سلفا فالدخول في مفاوضات لم تنعقد شروط نجاحها بعد يضر ولا ينفع .

#تيسير خالد #موسى ابو مرزوق #حماس #اسرائيل #التفاوض #السياسة #غزة

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