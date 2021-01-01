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أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تعترف بعيب في آيفون 12.. والإصلاح المجاني



وكالات / سما /

أطلقت أبل برنامج خدمة جديد لمستخدمي هواتف آيفون 12 وآيفون 12 برو الذين يواجهون مشكلات في مكبرات الصوت في أجهزتهم.

وقالت أبل إن الأجهزة المتأثرة "قد تواجه مشكلات في الصوت بسبب أحد المكونات التي قد تفشل في وحدة الاستقبال". ويمثل هذا أول برنامج خدمة لمجموعة آيفون 12.

وفقاً لشركة أبل، تؤثر هذه المشكلة على "نسبة صغيرة جداً" من أجهزة آيفون 12 وآيفون 12 برو المصنعة بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، إذ قالت إن هاتف آيفون الخاص بك مؤهل للبرنامج إذا "لم يصدر صوتاً من جهاز الاستقبال عند إجراء مكالمات أو استقبالها".

وكتبت الشركة في مستند للدعم: "قررت شركة أبل أن نسبة صغيرة جداً من أجهزة آيفون 12 وآيفون 12 برو قد تواجه مشكلات في الصوت بسبب أحد المكونات التي قد تفشل في وحدة الاستقبال. تم تصنيع الأجهزة المتأثرة بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021"، وفقاً لما ذكره موقع "9to5mac"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ينطبق البرنامج فقط على آيفون 12 وآيفون 12 برو، وليس آيفون 12 ميني أو آيفون 12 برو ماكس. ويغطي البرنامج أجهزة آيفون 12 أو آيفون 12 برو المتأثرة لمدة عامين بعد البيع بالتجزئة الأول للوحدة.

وأكدت أبل أنها أو أي من مقدمي خدمتها المعتمدين من أبل سيعمل على إصلاح الأجهزة المتأثرة مجاناً.

وكما هو الحال دائماً، قالت أبل إنه إذا كان جهاز آيفون 12 أو آيفون 12 برو لديه "أي ضرر يعيق القدرة على إكمال الإصلاح"، بما في ذلك شاشة متصدعة، فسيلزم حل هذه المشكلة قبل الخدمة.

#أبل #آيفون #آيفون 12 #الإصلاح

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