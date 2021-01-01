نادي نماء يكافئ أبو الصادق وجهازه المعاون

غزة / سما /

أعلنت إدارة نادي نماء, عن تجديد الثقة في الجهاز الفني والإداري للفريق الأول بكرة القدم, استعدادا للموسم الكروي القادم.

وأكد موسى البرش المدير التنفيذي لنادي نماء, بقاء الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب بسام أبو الصادق في الموسم المقبل, بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق هذا الموسم.

وطالب البرش الجهاز الفني والإداري بوضع خطة عمل للموسم المقبل هدفها تحقيق الصعود للدرجة الممتازة.

من جانبه, عبّر أبو الصادق عن سعادته بالثقة التي أولته إياها إدارة النادي، متمنيا التوفيق للفريق خلال الموسم المقبل وتحقيق حلم الصعود للدرجة الممتازة.

وأوضح أبو الصادق أنه سيجتمع مع الجهاز الفني والإداري خلال الأسبوع المقبل لوضع رؤية للعمل وتجهيز قوام الفريق لبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

يشار إلى أن الجهاز الفني لفريق نماء يتكون من أبو الصادق مديرا فنيا, وبلال تمراز مدربا عاما, ورشاد أبو ريالة مديرا للكرة, وحسن الصعيدي مدربا للحراس.