الفدائي الأولمبي يصل الكويت لإقامة معسكر تدريبي خارجي يتخلله مواجهة شقيقه الكويتي

الكويت / سما /

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر، أمس الثلاثاء، إلى الكويت، حيث سيخوض معسكرا تدريبيا خارجيا يستمر حتى 8 أيلول/ سبتمبر 2021.

وشكر أبو جزر، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وكافة العاملين في الاتحاد على إنجاح إقامة هذا المعسكر التدريبي الخارجي الهام، مقدما شكره أيضا إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم وطاقم السفارة الفلسطينية في الكويت على حسن الضيافة والاستقبال.

وأوضح أبو جزر أن المعسكر التدريبي سوف يتخلله إجراء لقاء ودّي أمام الأولمبي الكويتي الشقيق في السابع من أيلول/سبتمبر 2021، إضافة إلى خوض مباراة ودّية ثانية أمام نادي الفحيحيل يوم 4 أيلول/سبتمبر.

وأكد المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي أهمية هذا المعسكر التدريبي، خاصة في ظل وجود لاعبين من مختلف المناطق (المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات)، مشيرا إلى أن هذا المعسكر يختلف عن المعسكر التدريبي الأخير الذي أقيم في مصر، كوّنه سيشهد إقامة مباراة أمام منتخب وليس أمام أندية، وهو ما يخلق انطباعا آخر لدى اللاعبين والمدرب.

وأضاف أبو جزر أنه يسعى من خلال هذا المعسكر، الذي يعد استكمالا للمعسكرات التدريبية المحلية والمعسكر الخارجي الذي أقيم مؤخرا في مصر، إلى الوصول إلى التشكيل الأساسي للمنتخب، وذلك قبيل المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 4 إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بمشاركة 11 منتخبا.

وتابع أبو جزر أن منتخبنا يستعد أيضا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا خلال تصفيات هذه البطولة في المجموعة السادسة إلى جانب الأردن وتركمانستان، حيث تقام مبارياتها خلال الفترة من 25 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم، وذلك بنظام التجمع في الأردن.

وكان منتخبنا قد أجرى تمرينا استشفائيا فور وصوله الكويت، على أن يبدأ تدريباته على المستويين الفني والبدني بداية يوم غدٍ الأربعاء.

وتضم قائمة الفدائي الأولمبي في هذا المعسكر التدريبي 24 لاعبا، هم:

من المحافظات الشمالية: محمد عبد الكريم- إسلامي قلقيلية، علي وريدات– الظاهرية، مهند أبو شرخ– الظاهرية، زيد قنبر– الظاهرية، وجدي نزيه- مؤسسة البيرة، بشار شوبكي- مؤسسة البيرة، أحمد الطويل- مؤسسة البيرة، فادي قطميش– بلاطة، أمير قطاوي– بلاطة، أنس بني عودة– الأمعري، خيري عابدين- شباب الخليل، محمد ديرية- شباب الخليل، وليد قنبر- جبل المكبر، صادق عبيد- مركز طولكرم، عميد صوافطة– طوباس.

ومن المحافظات الجنوبية: أحمد أبو حسنين– الشاطئ، أحمد كلّاب- اتحاد خان يونس، خالد النبريصي- اتحاد خان يونس، محمد الترامسي- هلال غزة، إضافة إلى لاعبين من المحافظات الجنوبية محترفين في مصر، هما: حامد حمدان- الجزيرة مطروح، وسام سلامة – الأهلي.

ومن الشتات: جمال حمد– نادي لايايوا في إسبانيا، ليام بركات – نادي بايرن ميونخ في ألمانيا، ليث حسون- نادي النواعير في سوريا.