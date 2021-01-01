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منتخبنا الوطني للسيدات يودّع كأس العرب بخسارته أمام الأردن

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الوطني للسيدات يودّع كأس العرب بخسارته أمام الأردن



القاهرة / سما /

ودّع منتخبنا الوطني للسيدات، مساء أمس الثلاثاء، بطولة كأس العرب للسيدات في نسختها الثالثة، من الدور الأول، بعد خسارته أمام المنتخب الأردني بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن المجموعة الثانية.

وفرط منتخبنا الوطني بفرصة التأهل للدور نصف النهائي، بعد أن دخل اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز، إلا أن لاعبات المنتخب افتقدن للخبرة اللازمة مقارنة مع لاعبات المنتخب الأردني، ليخسر منتخبنا اللقاء الثاني في المجموعة بعد خسارته الأولى أمام الجزائر بنفس النتيجة.

وسجّل هدفي منتخبنا في اللقاءين اللاعبة لانا عبد ربه.

وضمن المنتخب الأردني التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، برفقة المنتخب الجزائري الذي تصدر المجموعة.

وفي الدور نصف النهائي من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها مصر حتى السادس من أيلول المقبل، يواجه المنتخب الأردني نظيره المصري، في حين تلتقي الجزائر مع تونس.

#المنتخب الوطني للسيدات #الأردن #القاهرة

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