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العكر: تقنية الجيل الرابع ستساهم في بناء اقتصاد رقمي متقدم

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العكر: تقنية الجيل الرابع ستساهم في بناء اقتصاد رقمي متقدم



رام الله / سما /

ثمن المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية المهندس عمار العكر، دور القيادة السياسية واهتمامها بتقنية الجيل الرابع في فلسطين، وقال إنها ستساهم في بناء اقتصاد رقمي متقدم.

وأشار العكر في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، إلى أن خدمة الجيل الرابع من الاتصالات لها أهمية الكبيرة في حياة المواطن الفلسطيني اليومية والسرعة العالية في استخدام الانترنت والتعامل مع التطبيقات الحديثة ودورها في بناء اقتصاد رقمي متقدم، ومواجهة المنافسة غير الشرعية مع الشركات الإسرائيلية.

وأوضح العكر أن تقنية 4G ستساهم في تنشيط استخدام الانترنت الخلوي وتسهيل التعامل مع التطبيقات البنكية والمواصلات والمطاعم، وتسهيل استخدام تقنيات التحميل والتنزيل التي كانت تعاني من المحدودية في الجيل الثالث بسبب سيطرة الجانب الإسرائيلي على ذلك.

#خدمة الجيل الرابع #الجيل الرابع

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