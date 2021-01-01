كامافينجا يوقع مع ريال مدريد

وكالات / سما /

وقع الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين، عقود انتقاله إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع إدواردو كامافينجا الآن على عقده كلاعب جديد في ريال مدريد".

وأضاف: "كما وقع الناديان الأوراق الرسمية للصفقة مقابل 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات".

وكان الشاب صاحب الـ18 عاما، هدفًا قديمًا لمجلس إدارة ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع رين في صيف 2022.

ويتميز إدواردو كامافينجا باللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، كما سبق أن خاض 3 مباريات مع المنتخب الفرنسي الأول.