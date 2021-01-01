السعودية توافق على استقبال عقود شركات الحج والعمرة لهذا العام

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية المؤهلة من قبل الوزارة، والراغبة بالعمل بموسم العمرة للعام الحالي 2021-2022، وذلك وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية الجديدة المتبعة في المملكة، نتيجة الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة "كورونا" .

جاء ذلك خلال لقائه القنصل العام للمملكة العربية السعودية في عمان فهاد الرشيدي، اليوم الأربعاء، لبحث ترتيبات موسم العمرة للعام الحالي، وآلية خروج المعتمرين وفق الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الحج والصحة السعودية.

وأكد ابو الرب عمق العلاقات الفلسطينية -السعودية، والتي تتمثل بالدعم المستمر والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، والقيادة، في مختلف المحافل الدولية. كذلك استعرض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في متابعة عمل شركات الحج والعمرة، وحرصها على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة التي تضمن سلامة وصحة المعتمرين.

كما وضع أبو الرب القنصل السعودي بصورة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا من خلال الإجراءات الاحتلالية التي تفرض على المواطنين في تنقلهم، وسفرهم، وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية والمسيحية، ومنع المواطنين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك .

من جهته، أكد القنصل السعودي عمق العلاقات السعودية الفلسطينية، والاهتمام الذي توفره السفارة لتسهيل أمور المعتمرين في ظل الجائحة، والحرص على تقديم الخدمات المطلوبة، من أجل التيسير عليهم، مشيدا بأداء طواقم العمل خلال المواسم الماضية، ودور وزارة الأوقاف في إنجاز العمل وفق القوانين والانظمة المعمول بها، وفي المواعيد المحددة.

كما تطرق خلال اللقاء إلى آلية العمل وفق الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة والحج في المملكة، في ظل انتشار "كورونا"، واستعداد طواقم العمل لتذليل كافة الصعاب أمام المعتمرين، لضمان سلامتهم.