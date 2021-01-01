ريال مدريد غاضب بشدة من مهاجمه

وكالات / سما /

يشعر نادي ريال مدريد بحالة من الغضب الشديد تجاه مهاجمه ماريانو دياز بسبب تمرده على قرار النادي وتمسكه بالبقاء في سانتياجو بيرنابيو هذا الموسم.

وأفادت شبكة مدريدستا ريال الإسبانية أن الريال غاضب بشدة من ماريانو لأنه لا يفيد الفريق بوجوده، ويقضي معظم الوقت في صالة الألعاب الرياضية، ولا يتدرب مع بقية زملائه، ما يعني أن رحيله كان الشيء المفيد لكنه تعنت ورفض الخروج من عباءة اللوس بلانكوس.

وتوصل ريال مدريد إلى اتفاق مع رايو فاييكانو على رحيل ماريانو بنظام الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، لكن اللاعب رفض الأمر.

وحاول الريال وفاييكانو إقناع ماريانو بالأمر لكنه تمسك برأيه رغم تدخل بعض الوكلاء ووالده لمحاولة إبعاد فكرة الاستمرار عن رأسه، ليتمسك اللاعب بفكرة الاستمرار في مدريد.

ويغلق ريال مدريد قائمة الموسم الجاري مع المدرب كارلو أنشيلوتي بهذا الشكل، مع استمرار ماريانو دياز، وبقاء داني سيبايوس، وتسجيل إدواردو كامافينجا في الفريق الأول