“حماس” تدين تعيين البحرين سفيرًا لها لدى الاحتلال

غزة / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، تعيين البحرين سفيرًا لها لدى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار حصاره واستيطانه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس خلال تصريح صحفي له، “إن هذا التعيين يعكس إصرار النظام البحريني على الخطيئة القومية التي ارتكبها بتوقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال”.

واعتبر أن هذا التعيين “يمثل دعمًا واضحًا وشراكة كاملة مع الاحتلال في سياسته وإجرامه ويخدم الرواية التي يروج لها”.

ووجه المتحدث باسم حماس التحية للشعب البحريني الرافض لكل خطوات التطبيع، والذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني.

وقال قاسم، “ليعلم العدو أن التطبيع مع الأنظمه هو مجرد وهم وأمنيات بترسيخ وجوده الزائل حتمًا.. شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحقيق أهدافه مسلحًا بإرادته ومقاومته، وبالمواقف الداعمة لحقه المشروع، ولن ينسى ولن يغفر لمن وقف إلى جانب المحتل”.

وفي سياق آخر، أشاد حازم قاسم، اليوم، بتصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول مركزية القضية الفلسطينية، ووجوب التضامن مع فلسطين باعتبارها أساس التضامن العربي كله.

وقال في تصريح صحفي له، إن هذه التصريحات تعكس الروح العروبية الصادقة، والحس القومي الأصيل للجزائر الشقيقة.

وثمن قاسم، تأكيد الوزير الجزائري رفض بلاده منح الاحتلال صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، وسعي الجزائر لإبقاء دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية.