مبابي يرفض عرضاً خرافياً من باريس لتجديد عقده

وكالات / سما /

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضاً خرافياً من إدارة ناديه للتوقيع على عقد جديد يمدد فترة اقامته في بارك دي برانس.

وواصل مبابي رفع راية الرفض في وجه رجال ناصر الخليفي، في ظل انتهاء العقد الذي يربط بين الطرفين في يونيو المقبل، وارتباط اللاعب القوي بالذهاب لريال مدريد في الفترة المقبلة.

النادي الإسباني وصل بمفاوضاته مع باريس، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الجاري، إلى طريق مسدود، في ظل عدم رد الفريق الباريسي على عرض بقيمة 200 مليون يورو من عملاق مدريد للحصول على بطاقة اللاعب.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن مبابي رفض محاولة جديدة من باريس لحمايته بعقد جديد، مفيدةً بأن العرض كان خرافياً حيث كان سيجعله يحصل على راتب سنوي أعلى من الذي يتقاضاه ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا في حديقة الامراء، بواقع 45 مليون يورو سنوياً “أعلى من راتب ميسي ونيمار بحوالي 10 مليون يورو عن كل موسم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض باريس الذي رفضه مبابي كان سيحمي اللاعب حتى يونيو 2024، ما يعني أن مدة العقد الجديد كانت موسمين فقط، لكن كيليان لم يقبله.