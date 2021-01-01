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صيدم: انتزاع حقوقنا مكسب وطني واختراق يجب البناء عليه بمزيد من الإنجازات

الأربعاء 01 سبتمبر 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، على أن أي حق نحصل عليه هو جزء من حقوق شعبنا التي تأخرت طويلا وليس منة من أحد، مبينا أن انتزاع هذه الحقوق مكسب وطني واختراق يجب الحفاظ والبناء عليه بمزيد من الإنجازات التي من شأنها تثبيت الهوية الفلسطينية.

وأعرب صيدم في حديث إذاعي، صباح اليوم الأربعاء، عن اسفه لما عبر عنه البعض وانتقادهم لانتزاع فلسطين لهذه الحقوق المتعلقة بلم الشمل وخدمة الـ 4G، وكذلك ما يتعلق بالمنحة القطرية واصفا إياهم بالأيدي العابثة التي تحاول تشويه المشهد بأي شكل من الأشكال.

#صبري صيدم

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